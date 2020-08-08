Гель для душа LADOR

Этот гель очень подходит тем, у кого сухая кожа, и даже после душа сразу чувствуется стянутость. Гель мягкий, не сушить кожу, я покупаю его уже 2 года. Правда из этой серии мне больше нравиться Тюльпан. Заказывала его а прислали Хлопковый аромат, попробую теперь его.