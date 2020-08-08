+7(908)4422770
0 Р
0
Доставляем по России, Казахстану, Беларуси
Ваш город:
Владивосток
Ваш город Владивосток?
О Компании
Покупателям
Доставка и оплата Контакты Отзывы покупателей Где купить?
Оптовикам
Основная информация Заводчикам СП

+7(908)4422770

Мы вам перезвоним
График работы

Заказы принимаем круглосуточно. Обрабатываем Пн-Пт с 10-00 до 18-00 по Владивостоку

0
0 Р
Оформление заказа
Итого:
Посмотреть корзину
Владивосток
Ваш город Владивосток?
+7(908)4422770
Специальное предложение
Шампуни
Дезодоранты
Лакомства
Силикагель
ТОФУ все
Сковороды Happy Call
Лакомства
Гигиена
Лакомства
Трое ТОФУ
Шампуни
Кастрюли
Оптово-розничный магазин корейских товаров для всей семьи КорОпт
Отправим заказ в течение 24 часов в любой регион России, Беларуси и Казахстана

После получения подтверждения заказа его можно оплатить в течении 5-ти рабочих дней, далее Неоплаченный заказ будет удален. 

Оплата за транспортные услуги при получении груза- естьНало́женного платёжа, оплаты посылки при получении - нет.

Новинки
LADOR Moisture Balancing Conditioner 100ml Увлажняющий Бальзам Для Сухих И Поврежденных Волос 100мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 6.33 bonuses
8809500817598
LADOR Moisture Balancing Conditioner 100ml Увлажняющий Бальзам Для Сухих И Поврежденных Волос 100мл.
211 Р
- +
LADOR Eco Hydro LPP Treatment 10ml Пробник Восстанавливающая маска для сухих и поврежденных волос 10мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 0.72 bonuses
8809500817284
LADOR Eco Hydro LPP Treatment 10ml Пробник Восстанавливающая маска для сухих и поврежденных волос 10мл.
24 Р
- +
LADOR The Blissful Bath Tulip 530ml Гель для душа тюльпан 530мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 21.6 bonuses
8809500811213
LADOR The Blissful Bath Tulip 530ml Гель для душа тюльпан 530мл.
720 Р
- +
Lador Damaged Protector Acid Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Бесщелочной Шампунь С Коллагеном И Аргановым Маслом 10мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 0.72 bonuses
8809500817444
Lador Damaged Protector Acid Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Бесщелочной Шампунь С Коллагеном И Аргановым Маслом 10мл.
24 Р
- +
LADOR Eco Hydro LPP Treatment 530ml Восстанавливающая маска для сухих и поврежденных волос 530мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 28.77 bonuses
8809500810759
LADOR Eco Hydro LPP Treatment 530ml Восстанавливающая маска для сухих и поврежденных волос 530мл.
959 Р
- +
Lador Silk-Ring Hair Essence 160ml Шелковая Эссенция Для Волос 160мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 19.62 bonuses
8809500810438
Lador Silk-Ring Hair Essence 160ml Шелковая Эссенция Для Волос 160мл.
654 Р
- +
Lador Keratin Lpp Shampoo 150ml Профессиональный Шампунь Для Ухода За Волосами До И После Завивки Или Окрашивания 150мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 10.65 bonuses
8809500811015
Lador Keratin Lpp Shampoo 150ml Профессиональный Шампунь Для Ухода За Волосами До И После Завивки Или Окрашивания 150мл.
355 Р
- +
Lador Keratin Lpp Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Шампунь Для Ухода За Волосами До И После Завивки Или Окрашивания 10мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 0.72 bonuses
8809500815594
Lador Keratin Lpp Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Шампунь Для Ухода За Волосами До И После Завивки Или Окрашивания 10мл.
24 Р
- +
LADOR Wonder Bubble 250ml Увлажняющий Шампунь Для Объёма И Гладкости Волос 250мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 19.68 bonuses
8809500817413
LADOR Wonder Bubble 250ml Увлажняющий Шампунь Для Объёма И Гладкости Волос 250мл.
656 Р
- +
LADOR Moisture Balancing Shampoo 100ml Увлажняющий Шампунь Для Сухих И Поврежденных Волос 100мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 6.33 bonuses
8809500817581
LADOR Moisture Balancing Shampoo 100ml Увлажняющий Шампунь Для Сухих И Поврежденных Волос 100мл.
211 Р
- +
LADOR Tea Tree Scalp Clinic Hair Pack Pouch 10ml Пробник Маска Для Кожи Головы С Экстрактом Чайного Дерева 10мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 0.72 bonuses
8809500815587
LADOR Tea Tree Scalp Clinic Hair Pack Pouch 10ml Пробник Маска Для Кожи Головы С Экстрактом Чайного Дерева 10мл.
24 Р
- +
LADOR Moisture Balancing Shampoo 530ml Увлажняющий Шампунь Для Сухих И Поврежденных Волос 530мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 25.38 bonuses
8809500810889
LADOR Moisture Balancing Shampoo 530ml Увлажняющий Шампунь Для Сухих И Поврежденных Волос 530мл.
846 Р
- +
АКЦИЯ
АКЦИЯ! Farm Stay Escargot Noblesse Intensive Peeling Gel - Интенсивный пилинг-гель с экстрактом улитки, 180мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 13.41 bonuses
-4%
9235
АКЦИЯ! Farm Stay Escargot Noblesse Intensive Peeling Gel - Интенсивный пилинг-гель с экстрактом улитки, 180мл.
470 Р
447 Р
- +
Lador Damaged Protector Acid Shampoo 900ml Профессиональный Бесщелочной Шампунь С Коллагеном И Аргановым Маслом 900мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 32.43 bonuses
8809500810926
Lador Damaged Protector Acid Shampoo 900ml Профессиональный Бесщелочной Шампунь С Коллагеном И Аргановым Маслом 900мл.
1 081 Р
- +
Lador Triplex Natural Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Шампунь С Протеинами Шелка И Кератином 10мл. — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 0.78 bonuses
8809500817949
Lador Triplex Natural Shampoo 10ml Пробник Профессиональный Шампунь С Протеинами Шелка И Кератином 10мл.
26 Р
- +
Косметика
Косметика
Средства Гигиены
Средства Гигиены
Продукты питания
Продукты питания
Бытовая химия
Бытовая химия
Для малышей
Для малышей
Товары для здоровья
Товары для здоровья
Посуда для кухни
Посуда для кухни
Тайланд
Тайланд
Лакомства
Лакомства
Корм для Кошек
Корм для Кошек
Корм для Собак
Корм для Собак
Средства Гигиены для животных
Средства Гигиены для животных
Шампуни
Шампуни
Наполнители
Наполнители
Когтеточки
Когтеточки
Блокаторы вирусов
Блокаторы вирусов
Акции
Акции

Покупайте товары из Южной Кореи без переплат – сотрудничаем с производителями

Минимальная сумма заказа 2 000 рублей

Наши преимущества

Профессиональная помощь с выбором

Обращайтесь, с радостью проконсультируем вас по ассортименту нашего интернет-магазина корейских товаров (koropt.ru). Например, поможем выбрать сбалансированный корм для кошки и собаки или подскажем, какая посуда лучше всего подойдет для готовки в микроволновой печи

Отправка в течение дня

Получите заказ максимально быстро – корейские товары из каталога есть в наличии на нашем складе во Владивостоке. Доставка по городу и ближайшим населенным пунктам займет 1–3 дня, по остальным регионам России, Беларуси и Казахстана – до 2 недель в зависимости от транспортной компании

Гарантия качества

Будьте уверены в качестве приобретаемых товаров из Южной Кореи – посмотрите отзывы покупателей. Мы предлагаем только продукцию 4Steps, ForCans, Natural Core, Happy Call, Farm stay, Elizavecca, Lador, Dr.Jart и других известных корейских и японских брендов, которую любим и используем сами

Бонусы за заказы и отзывы

Получайте дополнительное вознаграждение в виде бонусов за каждую покупку и оплачивайте ими новые заказы Бонусная программа Накопленными бонусами Вы сможете расплатиться при следующем заказе в нашем интернет-магазине koropt.ru

ТОП-8 товаров из Южной Кореи: выбор наших покупателей
Хит!
Наполнитель 4Steps, TOFU, Супер комкующийся, пеллеты — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 12.51 bonuses
-11%
8809868852019
Наполнитель 4Steps, TOFU, Супер комкующийся, пеллеты
470 Р
417 Р
- +
Гигиеническое средство для удаления следов слез с шерсти собак и кошек — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 8.76 bonuses
-21%
8809058114750
Гигиеническое средство для удаления следов слез с шерсти собак и кошек
370 Р
292 Р
- +
Хит!
Люксовый шампунь с экстрактом Алоэ Вера для длинношерстных пород кошек и собак — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 18.96 bonuses
-25%
8809058110837
Люксовый шампунь с экстрактом Алоэ Вера для длинношерстных пород кошек и собак
850 Р
632 Р
- +
Хит!
Классический шампунь для малышей(для собак) — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 11.97 bonuses
-27%
8809058114385
Классический шампунь для малышей(для собак)
550 Р
399 Р
- +
New!
Вакуумная кастрюля (скороварка)​ HappyCall Stainless Steel ​IH Vacuum Pot​​​ — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 199.23 bonuses
3003-1142
Вакуумная кастрюля (скороварка)​ HappyCall Stainless Steel ​IH Vacuum Pot​​​
6 641 Р
- +
Двойная сковорода (глубокая) HappyCall Double Pan Multi Purpose — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 137.04 bonuses
3002-0020
Двойная сковорода (глубокая) HappyCall Double Pan Multi Purpose
4 568 Р
- +
Хит!
Наполнитель 4Steps, TOFU, Ультра комкующийся, краш — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 13.5 bonuses
-19%
8809868863503
Наполнитель 4Steps, TOFU, Ультра комкующийся, краш
560 Р
450 Р
- +
Хит!
Силикагелевый наполнитель 4Steps, Премиум — Корейские товары для всей семьи(КорОпт)
+ 12.39 bonuses
-23%
8809889900010
Силикагелевый наполнитель 4Steps, Премиум
540 Р
413 Р
- +
Бренды корейских товаров, которые мы предлагаем
20vely (Tenvely)
3W CLINIC
4Steps
5 Star
A'PIEU
A. H. C
AJWA
AMOS
ANSKIN
AOMI
Abhai
Acwell
Adelline
Agatha
Aida
Air Doctor
Aitek
All New Cosmetic
Answer 19+
Arche
Ariany
Aromatica
Artnic
Aspasia
BEAUUGREEN
BINOTOMO-TANSO
Banana
Banila
Banna
Barista
Baviphat
Beauty Panda
Bellamonster
Belov
Bergamo
Berrisom
Bosnic
Botanisign
BuEno
Byanig
CARE:NEL
CHAMOS
CJ HEILJEDANG
COSMETEX ROLAND
COSVERY
CP-1
CRECIA
Calmia
Cent17
Ceraclinic
Charmzone
Chosungah
Chu-Chu BABY
Chupa Chups
Ciracle
Clio
Clover
Coreana
CosRX
DONGSUH
DOSHISHA
Da Jung
Daesang
Darawadee
Darlie
Delco
Deoproce
Dok Bua Khu
Dr+ Medm
Dr. Bom
Dr.Cellio
Dr.Haiian
Dr.Jart
Dr.Jart+
EBISU
ELRA STORY
EORIA
EYENLIP
Earth Corporation
Ekel
Elastine
Elizavecca
Enough
Eocene
Erlin
Eros Cosmetic Accessory
Esthetic House
Etude House
Eunyul
Evas
FARM STAY
FEATHER
FINISH
FLOUVEIL
ForCans
Forbeli
Fraijour
Fudo Kagaku
GEL CORPORATION
GLAM
GOTAIYO
GOU:E
Gaston
Gawol
Gilim International
Glow Loudey
Grace
Graymelin
Guerisson
Gyunyu Sekken
HAKUGEN EARTH
HIDDENcos
Haitai
Hamar Osoth
Han cosmetics
Happy Bath
HappyCall
Hectic
Heimish
Holika Holika
HongoBo
Humedix
Huxley
I ZeZe
I'm Sorry for My Skin
IKEMOTO
IM Co
IOPE
ISME
Incus Professional
Innisfree
Inyf S
It's Skin
J.K Global Co
J:ON
JIGOTT
JMSOLUTION
Jacklon
JayJun Cosmetic
Jin Yang Food Co
Joeun Food
Juno
KAI
KANEYO
KAWANISHI
KIRIBAI
KOBAYASHI
KOCHO
KOELF
KOKUBO
KOMENUKA BIJIN
KOWA
KUROBARA
Kami Shodji
Karadium
Karatica
Kasuga
Kkotminam
Kocomei
Koelcia
Kokliang
Konad
Kongkaherb
Kracie
Kuan Im
Kukje Confectionary
Kumano
Kyowa
LG
LION
LOMBOK
LOYLY
La Diche
La Ferme
La Peau
La'dor
Laban
Label Young
Laneige
Laura Prette
Lebelage
Lemon
Lindsay
Lion Chemical
Lotte
MADURA
MANDOM
MARUSAN
MEIKO
MISERA
MITSUBISHI ALUMINIUM
Maeily
Mammos
Mamonde
Manjаkаni
Masil
May Island
Med:B Cosmetic
Medi-Peel
Medicare
Mediheal
Medisance
Mho Shee Woke
Mho-Lang
Mimi Beauty Accessories
Mise en Scene
Mistine
Mitsuei
Mizon
Monblush
Muse Vera
NARIS COSMETICS
NEW Wrap
NITOMS
NOKCHAWON
NS FaFa
Nacific
Naive
Namman Muay
Nano Dental Care
Natural Core
Natural s.p. beauty & makeup
Nepia
Neu Wave
NeuRX
Nihon Sekken
Noksibcho
Nong Shim
Nongshim
O Hui
OBSLAB
OHE
OKF
OMI BROTHER
OTTOGI
Ohui
Okazaki
Olive Farm
Organic Farm Korea
Orion
Ottie
PAX
PETITFEE
PIP
PNY7'S
Peripera
Plu
Pororo
Pretty Skin
Prim Perfect
Prreti
Punchalee
Pure Holistic Nutrition by Avantis
Pure Mind
Purebess
Purito
REAL
REARAR DIAFORCE
ROSETTE
Range Mate
Rasyan
RiRe
Ringo
Rivecowe
Rochjana
Rocket Soap
Roseheart
Royal Thai Herb
Rubelli
Ryo
S Master
SAEHAN
SALUX
SARADA TOWN
SCINIC
SHOWA
SHOWA SHIKO
SHOWA SIKO
SING SONG
SK Sekken
SMOCA
SNP
SOC
ST
SUN SMILE
SWAGGER
SamYang
Sangtumeori
Sankyo Yushi
SeaNtree
Secret Key
Shabondama
Silverex Silverey
Singson
Skin&Dr
Skin's Boni
Skinfood
Snell
So Natural
Solegio
Some By Mi
Son&Park
Soonsu Cheongdam
Starinstar
Su:m 37
Sulwhasoo
Sunshine
Supaporn
TEAZEN
TIGER BALM
TOWA
TTMary
Taisho
Taster`s Choice
Teresia
Thanyaporn
The Face Shop
The History of Whoo
The OOZOO Skin Science
The Saem
The Skin House
The YEON
The orchid skin
Tinchew Ms. Violet
Tinchew Ms.Violet
Too Cool For School
Touch in Soi
Tropicana
Twin Lotus
UCHIDA
UFC
UNICHARM
UTENA
Urban Dollkiss
VT
Vella
Verobene
Village 11 Factory
Virosco
WHITE COSPHARM
Wang Prom
Wanthai
Welcos
WellDerma
Whito
Wisderma
Wonder
Woomtree
Yanagiya
Ye Gam
Ye Gam Top Face
Yim Siam
Yu.r
cnf Co
iUNIK
Джастис
Кинъё - Сэйяку
М - Каер Japan
Сosmetic Roland

Отзывы покупателей о корейских товарах из нашего магазина

Автор
Дата публикации8 августа 2020 02:59
ответить
Кастрюля HappyСall Alumite IH Ceramic Pot

Кастрюля HappyСall Alumite IH Ceramic Pot

Супер посуда и сервис продавца!
Получила красоту! Ребята в магазине очень оперативные и отзывчивые. Посуда супер! Рекомендую
Автор
Дата публикации7 августа 2020 21:36
ответить
Автор
Дата публикации5 августа 2020 18:24
ответить
LADOR The Blissful Bath Cotton 530ml Гель для душа хлопок 530мл.

LADOR The Blissful Bath Cotton 530ml Гель для душа хлопок 530мл.

Гель для душа LADOR
Этот гель очень подходит тем, у кого сухая кожа, и даже после душа сразу чувствуется стянутость. Гель мягкий, не сушить кожу, я покупаю его уже 2 года. Правда из этой серии мне больше нравиться Тюльпан. Заказывала его а прислали Хлопковый аромат, попробую теперь его.
Автор
Дата публикации5 августа 2020 18:20
ответить
Silverex Silveray - II Silver Ion Mist - Мист с ионами серебра и турмалином 50мл

Silverex Silveray - II Silver Ion Mist - Мист с ионами серебра и турмалином 50мл

Silverex мист с ионами серебра
Спасибо за доставку, все пришло хорошо упакованное, в целости и сохранности. Пользуюсь уже два дня, покупала сразу 2 шт. себе и маме, прекрасно обеззараживает ладони (вместо антисептика). Увлажняет кожу на лице, формат флакона 50 мл. удобно носить в сумочке. Пробовала на коже ребенка этот мист, распылила на покраснение, к утру воспаление на лице стало меньше. Рекомендую.

Переходите в каталог нашей продукции и выбирайте качественные корейские товары по вкусной цене!

Затрудняетесь с выбором? Звоните +7(908)4422770 или заказывайте консультацию – обязательно поможем решить ваш вопрос (проблему) наилучшим образом.

Мы регулярно проводим акции и распродажи – зарегистрируйтесь и подпишитесь на рассылку, чтобы не упустить выгоду!

0