Заказы принимаем круглосуточно. Обрабатываем Пн-Пт с 10-00 до 18-00 по Владивостоку
После получения подтверждения заказа его можно оплатить в течении 5-ти рабочих дней, далее Неоплаченный заказ будет удален.
Оплата за транспортные услуги при получении груза- есть, Нало́женного платёжа, оплаты посылки при получении - нет.
Минимальная сумма заказа 2 000 рублей
Наши преимущества
Обращайтесь, с радостью проконсультируем вас по ассортименту нашего интернет-магазина корейских товаров (koropt.ru). Например, поможем выбрать сбалансированный корм для кошки и собаки или подскажем, какая посуда лучше всего подойдет для готовки в микроволновой печи
Получите заказ максимально быстро – корейские товары из каталога есть в наличии на нашем складе во Владивостоке. Доставка по городу и ближайшим населенным пунктам займет 1–3 дня, по остальным регионам России, Беларуси и Казахстана – до 2 недель в зависимости от транспортной компании
Будьте уверены в качестве приобретаемых товаров из Южной Кореи – посмотрите отзывы покупателей. Мы предлагаем только продукцию 4Steps, ForCans, Natural Core, Happy Call, Farm stay, Elizavecca, Lador, Dr.Jart и других известных корейских и японских брендов, которую любим и используем сами
Получайте дополнительное вознаграждение в виде бонусов за каждую покупку и оплачивайте ими новые заказы Бонусная программа Накопленными бонусами Вы сможете расплатиться при следующем заказе в нашем интернет-магазине koropt.ru
Затрудняетесь с выбором? Звоните +7(908)4422770 или заказывайте консультацию – обязательно поможем решить ваш вопрос (проблему) наилучшим образом.
Мы регулярно проводим акции и распродажи – зарегистрируйтесь и подпишитесь на рассылку, чтобы не упустить выгоду!